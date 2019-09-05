Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile evlendi! Bircan Bali kimdir?

Ece Erken ile birlikte Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenen Bircan Bali, bir süredir birlikte olduğu Ömer Gezen ile evlendi. 2 yıl önce Şenol İpek ile olan evliliğini sonlandıran Bali, nikahına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bircan Bali nereli? İşte detaylar…

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Ünlü sunucu,4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Bircan Bali, Muğla Üniversitesi'nden mezun oldu. Beyaz TV'de, Ece Erken ile birlikte Söylemezsem OImaz programının sunuculuğunu yürütüyor.

ŞENOL İPEK İLE EVLENMİŞTİ

Bali, 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında 'Kocam beni kesin aldatmıştır' açıklaması ile uzun süre konuşulmuştu. 31 yaşındaki Bircan Bali 2003 yılında Şenol İpek ile ilk evlendi ve yaklaşık 2 yıl önce evliliklerini noktaladı. Güzel sunucu, Ömer Gezen ile nikah masasına oturdu.