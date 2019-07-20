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Bircan Bali, birkaç gün önce evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Ömer Gezen'den evlilik teklifi alan ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Bircan Bali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.

20.07.2019 11:14

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, uzun zamandır birlikte olduğu avukat Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldı. Bali, yaşadığı mutluluğu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz sene Şenol İpek'ten boşanan Bircan Bali, şarkıcı Mr. Jade'den sonra avukat Ömer Gezen'le aşk yaşayamaya başlamış ve evlilik kararı almıştı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz gün paylaştığı tektaş yüzük fotoğrafıyla evlilik teklifi aldığını duyurarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Bali, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı açıklamada "Çok uzatmayacağım sormayın diye yazıyorum bitti. Ayrıldık bunu benim ağzımdan ilk defa duydunuz ama teklif bla bla falan filan. Evet biliyorum ama olmadı saygım devam eder." dedi. Bircan Bali, Instagram hesabından paylaştığı tektaş yüzüğün fotoğrafını da sildi.

Bircan Bali, birkaç gün önce evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

Mr. JadeMr. Jade'nin ayrıldığı sunucu Bircan Bali, yeni sevgilisi Ömer Gezen'le evlilik kararı aldı

Bircan Bali, Instagram, Beyaz TV, Magazin

YORUMLAR (9)
KADIN ÇOK ÇABUK EVET DEDİ: Adamın aklı başına geldi
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EYLÜL: boşandıktan sonra 3 sevgilisi oldu basında çıkmıştı. bunlar bizim bildiklerimiz. . . . . . BİLMEDİKLERİMİZİ bilmiyoruz. . . . . hızlı ve öfkeli. . . .
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AYDIN: Bu hanımefendi ekranda hareket ve mimikleri yapmacık yüz kaş göz hareketleri sessiz sinema veya pandomim sanatçıları gibi.
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ŞAHİN: DAHA YENİ BOŞANDIM DEDİ. . . NE ZAMAN YENİSİNİ BULDUN EVLİLİK KARARI ALDI. . . ŞİMDİ ODA OLMADI DİYORSUN. . . . FORMULA 1 ARAÇLARI BU KADAR HIZLI DEĞİL. . . . . pes diyorum. . . .
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SADO: eyyyy erkek milleti bu kızlara bu kadar yüz verirseniz olacağı budur
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ŞK: üzüntüden kilo vericem
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ALYA: GÜLMEDEN ÖLÜCEMMMM :)))))))))))9
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SORUN: Evlilik sözleşmesidir kesin
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MURAT TURAN: nurettin yıldızla ilgili bilip bilmeden yanlış yorum yaptın. başından bela eksik olmaz senin. helallik iste hayatın düzene girer
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