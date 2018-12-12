Bircan Bali, Bakire Olduğunu Söyleyen Şebnem Schaefer'e Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, "Daha önce hiç cinsel birliktelik yaşamadım." diyen Şebnem Schaefer için çok konuşulacak sözler sarf etti.

ESKİ EŞİNİ KORUDU

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, daha önce eski sevgilileri Şenol ipek ve Özcan Deniz'in biseksüel olduğunu iddia eden ve bu zamana kadar hiç cinsel birliktelik yaşamadığını söyleyen Şebnem Schaefer için açtı ağzını yumdu gözünü. Bali, "Biliyorsunuz Şebnem Schaefer benim eski eşimin (Şenol İpek) nişanlısıydı. Hiç cinsel birlikteliği olmadığını söylüyor. Aynen Şebnem yedik bizde. Salak mı sanıyorsunuz insanları?" diyerek küplere bindi. Bali ardından Schafer'in eski nişanlısı Murat Kadıoğlu tarafından ölüm tehditi aldığı iddialarına da değindi.

"BU ERKEĞE ŞİDDETTİR"

Ünlü sunucu, Çağlayan Adliyesine gidip Kadıoğlu için suç duyurusunda bulunan Schaefer için, "Bu konuda tabii ki anındayız. Böyle bir şey varsa şikayetçi olarak çok doğru bir şey yapmış" dedi ama sapla samanı ayırmak gerektiğini de vurguladı. Yıllar önce Özcan Deniz ve Şenol İpek için yaptığı açıklamaların çok yersiz olduğunu belirten Bali, burada da bir erkeğe şiddet olduğunu dile getirdi.