Bircan Bali ile Öpüşme Görüntüleri Ortaya Çıkan Özkan Şen'den Şok Suçlama: Bircan Beni Aldattı

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şen, Bircan Bali'nin kendisini aldattığını iddia etti. Aynı zamanda İsmail YK'nın kuzeni olan Özkan Şen, basına sızan görüntülerden dolayı da hayallerinin suya düştüğünü söyledi.

"BENİMLE BİRLİKTEYKEN BAŞKA BİRİSİ DAHA VARMIŞ"

Geçen günlerde sunucu Bircan Bali ile öpüşme fotoğraflarının gündeme gelmesi ile alakalı soruları yanıtlayan Şen şunları söyledi:

"Bircan'la tanıştığımızda evliydi kendisi boşandıktan 1 ay sonra sevgili olduk. 2. ayında benim Etiler'deki evime taşındık. Benimle birlikteyken başka birisi daha varmış! Çok iyi bir oyuncuymuş kendisi."

"HESABIM ÇALINDIĞINDA BİZ SEVGİLİ DEĞİLDİK"

"O görüntüler benim telefon hesabımın çalınması ile ortaya çıktı. Hesabımı çalan kişi de belli. çalındığında biz Bircan ile sevgili değildik ayrılmıştık. Hesabım çalındığında biz Bircan ile sevgili değildik ayrılmıştık. Böyle bir konuyla gündeme hiç gelmek istemezdim çünkü benim geleceğe dair hayallerim vardı."

"SİYASETE GİRME PLANLARIM VARDI"

"Siyasete girme planlarım vardı, fakat görüntüler çıktıktan sonra aday olmak istediğim partiden yetkililer aradı ve böyle bir konu ile ilgili gündeme geldiğim için adaylığımın doğru olamayacağını söylediler. Tabii ki haklılar da ama bunun faturası hem manevi hem de maddi olarak bana ağır oldu."

"HESABIMLA BERABER HAYALLERİM ÇALINDI"

"Hesabımla beraber hayallerim de çalındı diyebiliriz. İsmini vermek istemiyorum ama dediğim gibi yapan kişinin kim olduğu belli."