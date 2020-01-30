Geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile evlenen sunucu Bircan Bali, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunu açıkladı. Kendi programında canlı yayına çıkan Bali, bebeğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Magazin gündeminde yankı uyandıran Bircan Bali vatandaşların ilgi odağı olurken Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir sorularının yanıtları arandı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali Doğum Tarihi: 4 Ocak 1988

Bircan Bali Kaç Yaşında: 32 yaşında

Bircan Bali Nereli: Adana

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. 2018 yılında 5 yıllık evlilikleri sona ermiştir.

Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

Bircan Bali

BİRCAN BALİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalıdır.