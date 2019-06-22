Birce Akalay'dan sevgilisi Can Tunalı'ya romantik gönderme!

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile 2014 yılında yaptığı evlilikle bir süre magazin gündeminde yerini koruyan Birce Akalay , şu sıralar Benimle Söyle yarışmasında jüri kaptanı olarak ekranlara geliyor. Son olarak sevgilisi Can Tunalı ile çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak duygusal bir not düştü.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden güzel oyuncu ve sevgilisi Can Tunalı yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha vererek, yaşananların ardından Bodrum 'da birlikte ve mutlu görüntülendiler.

'' DOSTUM, SEVGİLİM, YOL ARKADAŞIM''

Akalay, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisi Onur Tunalı ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak, hem duygusal hem de romantik bir not düştü. Birce Akalay, Tunalı'ya; '' Bizi biz yapan sadece iyi günler değildi. Hiç olmadı zaten. Yeniden doğduğum o günleri de unutmadım ve asla unutmayacağım. Dostum, sevgilim, yol arkadaşım. İyi ki…'' ifadelerini kulandı.

Can Tunalı ise iki gün önce kendi hesabından Akalay ile birlikte olduğu fotoğrafını ''İyi ki...'' diyerek paylaşmıştı.