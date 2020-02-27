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Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz

Güzel oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı TBT paylaşımı ile takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü

27.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:02

Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde rol alan Birce Akalay, hesabından yaptığı esprili paylaşımla kendisini takip eden kullanıcıları güldürdü.

PAYLAŞIMA GÜLDÜREN NOT

Bir doğum günü kutlaması sırasında çekilmiş fotoğrafını TBT yapan Akalay, üzerindeki kıyafetin omzundan kaymış olmasına güldüren bir gönderme yaparak, "Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz" yazdı.

2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden olan Birce Akalay, sık sık rol aldığı dizi Babil'den ve özel hayatından fotoğraflar paylaşıyor. Instagram sayfasında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunu her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor.

Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz

Birce Akalay, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
NE:bizeneeeeeeeee
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KARADAVUT:frikik değil istersen penaltı ver boşuna.
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FATİH:maaşallah gerçek bir hatun
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ZERO:SON DERECE YAPMACIKSIN . . . . . . .
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NE DENİR SANA:ben senin zihniyetine tiniyetine meşrebine ne diyeyimki, çocukluk resmini koyup öyle bir tabir kullanma ahlâksızlığının sebebi nedirki?
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SIRADIŞI GÜZELLİK:TAMAM ÇOK GÜZEL VE ZARİFSİNİZ. .
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