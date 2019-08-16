Birce Akalay'ın sevgilisi Can Tunalı kimdir? Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Birce Akalay ile Can Tunalı çifti, Instagram'dan sık sık aşklarını ilan ediyor. Kısa süre önce ayrılık haberleriyle gündeme gelen Birce Akalay ile Can Tunalı hayatı, biyografisi, sevgilileri haberimizde…

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'dan dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini bitirdi. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

AVRUPA GÜZELLİK YARIŞMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek yarı finale çıkan Birce Akalay, 2004-2007 yılları arasında Star TV ve TV8'de spor spikerliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sundu. 2007 yapımı 'Kader' ve yine 2007 yapımı 'Senin Uğruna' dizilerinde yer aldı. Aynı zamanda 2008 'Asi' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Bunların yanı sıra oyuncu 2008'de vizyona giren 'Son Ders' ve 2009 Ekim aynında vizyona giren 'Nefes' filmlerinde rol aldı.

Akalay, 2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen 'Alayına İsyan' isimli dizinde Sevtap rolü ile ekranlara geldi. 2009'un Eylül ayında 'Sizi Seviyorum' isimli filmde Emre Altuğ ile başrolleri paylaştı. 2009'da 'Kış Masalı'nda Zişan rolünde olan Birce Akalay, aynı yıl TRT Müzik kanalında başlayan ve TV8'de devam eden programı 'Sinema Dünyası' nı sundu. 2010 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisinde Havva karakterini canlandırdı. 2013 yılında 'Ben Onu Çok Sevdim' dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini oynadı. 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Böyle Bitmesin' dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. 'Küçük Ağa' dizinde Sinem karakterini canlandırdı. 2015 yılında ATV'de yayınlanan 'Evli ve Öfkeli' adlı dizide oynadı. Oyuncu, 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde başrolde bulundu. 'Siyah Beyaz Aşk' isimli dizide İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştı.

SARP LEVENDOĞLU İLE EVLENDİ

Yer Gök Aşk dizisinde birlikte yer aldığı Murat Ünalmış ile 2011 – 2012 yılları arasında evlilik yaşayan Akalay yine Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2 yıl süren evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle 17 Ocak 2017'de boşandılar.

CAN TUNALI KİMDİR?

Dans sanatçısı Tunalı, 2013 yılında Ceyda Düvenci ile birliktelik yaşadı. Bir dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi baletlerinden olan, son dönemde İstanbul Modern Dans Topluluğu bünyesinde dans eden Can Tunalı'nın adı geçmişte Özlem Tekin, Seda Akman ve Selen Seyven'le anılmıştı.