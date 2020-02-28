Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı

Yeniköy sahil yolunda sevgilisi ile el ele dolaşan oyuncu, tanınmamak için kendini adeta kamufle etmişti. Şapkası ile yüzünü gizleyen oyuncu, ne yaptıysa görüntülenmek kurtulamadı. Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, sorulan soruları ise yanıtlamadı.

Akalay, muhabirlerin, "Birce hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.

Romantik sevgili





Gazetecilerin, " Beyefendinin adını söyler misiniz?" sorusuna ise, "Hayır, arkadaşlar söylemeyeceğim" diye karşılık verdi.

Yeni aşkıyla 200 metre ileride rutin trafik kontrolüne takılan oyuncuda, sıfır promil alkol çıktı. Bu hareketiyle çoğu sanatçıya örnek olan Akalay'ın, aracının ön kısmında bulunan kırmızı güller dikkat çekti.

Gizemli aşkının aldığı kırmızı gülleri görenler ise, "Birce sonunda kendisine romantik sevgili buldu"& ; diye yorumlar yaptı.



