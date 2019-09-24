Birçok hastalığı tedavi eden sempozyum Türkiye'de!

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı'nın da desteklediği WFAS Sempozyumu 14 – 17 Kasım tarihleri arasında Kaya Palazzo Belek Hotel & Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bu yılki kongrenin teması "Uluslararası Akupunktur ve GETAT (Tamamlayıcı Tıp) Fikir Birliği"

WFAS sempozyumları, tüm Dünya'da akupunktur ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışan sağlık profesyonellerini bir araya getirerek güncel bilgi ve gelişmeleri paylaşmalarını, yeni teknikler ve modern uygulamaları öğrenerek evlerine dönerken günlük iş akışlarına katkı sağlayacak teorik ve pratik bilgileri elde etmelerini amaç edinerek her yıl Dünya'nın farklı noktalarında düzenleniyor.

Japonya, Çin, Taiwan, Güney Kore, Amerika, Kanada, Brezilya, Fransa, Almanya, Avusturya, İran, Hindistan, İngiltere, Kanarya Adaları gibi en az 45 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan bilim insanları WFAS TURKEY 2019 Sempozyumu'nda bir araya gelecek. Dünyaca tanınan ve otorite sahibi olmuş konusunda uzman bu kadar profesyonelin bir araya geleceği bir ilk olacak.

Yıllardır halk arasında yapılan hacamat tedavisinin artık sadece tıp hekimlerinin uygulamasına karar verildi. Hacamat tedavisinde sırt bel ağrıları, zona hastalıklarında ki en son uygulamalar yer alacak. Kongrede akupunktur ile erkeklerde sperm artışı ve kadınlarda tüp bebek tedavilerinde akupunkturun hamile kalma şansını arttırdığı ile ilgili konular konuşulacak.

Ayrıca migren tedavisinin de akupunktur ile %90'a yakın olumlu sonuçlar alındığını, helmint (Bağırsak kurtları) ile diyabetik yara tedavilerinde çok iyi sonuçlar elde edildiği de konuşulacak. Son yıllarda popüler olan ve artık sadece tıp hekimlerinin uygulayacağı fitoterapi (Bitkisel Tedavi) ile bir çok hastalıkta ne kadar etkili olduğu da tartışılacak.