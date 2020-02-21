Haberler » 3. Sayfa » Birçok hırsızlık olayının faili şüpheli yakalandı - Haberler

Birçok hırsızlık olayının faili şüpheli yakalandı

Gaziantep polisi 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ve 4 ay önce işlenmiş 4 adet kablo hırsızlığının da faili olduğu tespit edilen G.A isimli şüpheli şahsı yakaladı.

21.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:33Birçok hırsızlık olayının faili şüpheli yakalandı
polisi 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ve 4 ay önce işlenmiş 4 adet kablo hırsızlığının da faili olduğu tespit edilen G.A isimli şüpheli şahsı yakaladı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Merkezi Hırsızlık Ekibi tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda yapılan kamera ve delil incelemeleri sonucu 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ve 4 ay önce işlenmiş 4 adet kablo hırsızlığının da faili olduğu tespit edilen G. A. yakalandı. G. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. G. A.'nın 23 Nisan mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık yaptığı, Binevler mahallesinde bir garajdan spiral, matkap, hilti, kablo çaldığı, Konak mahallesinde bir evden 1 adet cep telefonu ve 1 adet tablet çalınması, İstiklal mahallesinde bir ikamete ait depoya iki defa girerek 1 adet yazıcı, 1 adet Vestel marka televizyon, 1 adet bisikletin çalınması olayı, Kolejtepe mahallesi yaklaşık 4 ay önce farklı tarihlerde 4 defa sarı bakır kablonun çalınması, Yaklaşık 1 buçuk sene önce (Jandarma bölgesi) Burç mahallesinde bulunan bir bağ evinden bir adet tüfek çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:31:10