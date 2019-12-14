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Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Nazilli'de yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, çeşitli illerde hırsızlık suçlarına karışan 3 kişiyi yakaladı.

14.12.2019 02:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 02:02Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Nazilli'de yakalandı

AYDIN'ın ilçesinde polis, çeşitli illerde hırsızlık suçlarına karışan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden saat 18.00 sıralarında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Balıkesir ve Uşak illerinde 8 ayrı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen aranan şüphelilerin, ilçe sınırlarına girdiği bilgisi ulaştırıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Nizilli Polisi, şüphelilerin kullandığı belirtilen plakalı cipi, Nazilli ilçe merkezinde Devlet Karayolu üzeri Denizli istikametine seyir halinde iken polis tarafından yola kurulan barikat ile durdurdu. Araçta bulunan E.A. ve B.A. ile resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan M.G., gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından M.G., cezaevine gönderilirken, E.A. ve B.A. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin kullandığı ve kiralık olduğu saptanan lüks cip ise Emniyet Müdürlüğü bahçesinde muhafaza altına alındı.



Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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