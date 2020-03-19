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Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasında tekrar yangın çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde birçok kez yanarak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği geri dönüşüm fabrikası tekrar alevlere teslim oldu.

19.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:02
Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasında tekrar yangın çıktı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde birçok kez yanarak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği geri dönüşüm fabrikası tekrar alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye erlerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncede birçok kez yanarak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve çıkan yangınlar sebebiyle ceza kesilen geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangının tekrar alevlenme olasılığına karşı olay yerinde hazır beklediği belirtildi. Geri dönüşüm tesisinin açık depo kısmında çıkarak maddi hasara yol açan yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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