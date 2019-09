"Birçok kişi bizi İran ile masaya oturtmak istiyor"

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilime ilişkin, "Birçok insan bizi masaya oturtmak istiyor. Ne olacağını göreceğiz ancak şu anda toplantı konusunda anlaşmadık." diye konuştu.Trump ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, İran ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Onlar görüşmek isterler. Bu konu üzerinde henüz çalışmadık. Onlar burada (New York). Biz buradayız ama henüz görüşme konusunda anlaşmadık." ifadesini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi birçok liderin İran konusunda arabuluculuk yapmak istediğini vurgulayan Trump, "Birçok kişi bizi masaya oturtmak istiyor. Ne olacağını göreceğiz ancak şu anda toplantı konusunda anlaşmadık." değerlendirmesinde bulundu.Irak Cumhurbaşkanı Salih de ABD'nin Irak'a verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.