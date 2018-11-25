AK Parti Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
, "Bizler bir çok proje ile geliyoruz. Bir çok sıkıntıyı bertaraf etmek için geliyoruz. Çözülebilecek sorunları en iyi biz çözeriz." dedi.
Şenlikoğlu, partisinin il başkanlığı önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, kendisine belediye başkan adaylığı görevini tevdi etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Giresun'un ak belediyecilik ile tanıştırılması gerektiğini belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Yaparsak en iyisini biz yaparız. Bu şehirde insanlar, trafik otopark çilesiyle çöpüyle imar sıkıntısıyla yaşıyor. Bu şehirdeki insanlara bunu reva görmeyelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bu saatten sonra hep beraber el birliğiyle 31 Mart gecesi bu şehrin makus talihini hep beraber değiştirelim."
Şenlikoğlu, kentin sorunlarını iyi bildiklerini ve çözümlerine talip olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Bizler birçok proje ile geliyoruz. Birçok sıkıntıyı bertaraf etmek için geliyoruz. Çözülebilecek sorunları en iyi biz çözeriz. Sorunları biliyoruz, sorunların çözümünü de biliyoruz. Yaparsa Giresun yapar. Vakit Giresun vakti. Hep birlikte bu şehrin kaderini el birliği içerisinde değiştireceğiz."
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın
ise Giresun Belediyesine talipli olduklarını belirterek, "Giresun Belediyesini yeniden AK Parti'nin hizmet yarışına dahil edip Giresun insanımızın tamamının yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden el birliğiyle mücadele edeceğiz." dedi.
Recep Tayyip Erdoğan,Aytekin Şenlikoğlu,Giresun
25 Kasım 2018 Pazar 14:44