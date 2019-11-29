Haberler » 3. Sayfa » Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca... - Haber

Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca...

Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca yakayı ele verdiANKARA - Ankara polisi, kendisini emniyet personeli olarak tanıtıp emeklileri dolandıran ve çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyasıyla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan dolandırıcıyı yakaladı.

29.11.2019 01:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:12

Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca yakayı ele verdi

ANKARA - polisi, kendisini emniyet personeli olarak tanıtıp emeklileri dolandıran ve çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyasıyla 'ya kaçmaya çalışan dolandırıcıyı yakaladı.

'de kendisini emniyet personeli olarak tanıtıp emeklileri dolandıran ve çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyasıyla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan dolandırıcı M.B. Başkent polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de emekli bir memurun konutundaki telefonu arayarak dolandıran M.B.'nin "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" diyerek mağdurdan altınlarını alıp evinden çıkmasını istedi. Telaşa kapılan emekli memur, elindeki 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını M.B'ye vermek zorunda kaldı. Dolandırıldığını geçte olsa anlayan emekli memur, polise verdi. M.B, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Ankara polisleri tarafından yol üzerindeki uygulama noktasında bindiği otobüste yakalandı. Polis tarafından yakalanan M.B'nin üzerinden çaldığı ziynet eşyaları çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cezaevindeyken telefon dolandırıcılığını öğrendi

Zanlı M.B hakkında edinilen bilgilere göre; bundan öncede bir çok suçtan hüküm giydiği, en son işlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinde bir telefon dolandırıcısı ile tanıştığı ve dolandırıcılık yöntemlerini öğrendiği bilgisine ulaşıldı.

Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca...

Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:11 Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca...
01:02 (ÖZEL) Esenler'de elektrik panosu patladı, dumandan 15 kişi etkilendi
00:47 Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi
00:45 Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası
00:44 Tuzla'da korkutan fabrika yangını
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
17:06 Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:00 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
29.11.2019 01:20:02