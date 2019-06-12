Birds Of Prey Filmi

Birds of Prey, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Harley Quinn, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’ karşı zorlu bir mücadeleye girişir.Yönetmen:
Cathy YanSenaryo:
Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel, Greg Land, Christina HodsonOyuncular:Margot Robbie
, Mary Elizabeth Winstead
, Jurnee Smollett-Bell , Rosie Perez
, Ewan McGregor, Ali WongFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Birds of PreyYapımcı Firma:
Clubhouse Pictures (II)Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
07.02.2020Birds of Prey Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.comMargot Robbie
, Yönetmen
, Jurnee Smollett
, Savaşçı
, Sinema