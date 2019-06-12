12.06.2019 15:54
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Birds Of Prey Filmi

Birds Of Prey Filmi

Birds of Prey filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Birds of Prey filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Birds of Prey, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Harley Quinn, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’ karşı zorlu bir mücadeleye girişir.


Yönetmen: Cathy Yan
Senaryo: Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel, Greg Land, Christina Hodson
Oyuncular:Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell , Rosie Perez, Ewan McGregor, Ali Wong
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Birds of Prey
Yapımcı Firma: Clubhouse Pictures (II)
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 07.02.2020

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Kaynak: InterSinema.com
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