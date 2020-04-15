Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan olan 5 bin aileye hayırseverlerin destekleri ile belediye tarafından yardım kolileri dağıtıldı.

15.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:48
Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan olan 5 bin aileye hayırseverlerin destekleri ile belediye tarafından yardım kolileri dağıtıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediyesi tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Birecikli hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 5 bin koli, muhtar ve kanaat önderleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri tarafından evlerinin kapısına götürülerek teslim edildi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, maske üretiyoruz, vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Çok mağdur olan, iş yerleri kapanan insanlarımız var. Bunlara gıda kolilerini evlerine kadar gönderiyoruz. Belediye olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacını evine gönderiliyor, bu çocuğunun sütü de olabilir, ekmekte olabiliyor, bir başka ihtiyacı olabiliyor. Hayırseverlerin destekleri ile kırsal mahallelerimize un, makarna ve sıva sabun, merkez mahallelerimize gıda kolileri şeklinde yardım ediyoruz. Ramazan ayında ise bin aileye sıcak yemek dağıtacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı - Haber 13:02: Esenyurt'ta vahşet: Yavru köpeğin başını koparıp, ön ve arka patilerini kestiler - Haber 13:02: Minikler, çektikleri videolarla sağlıkçılara sevgi dolu mesajlar yolladı - Haber 13:02: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti - Haber 13:02: Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin