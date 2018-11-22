22 Kasım 2018, 17:11
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Birecik'te Arazi Kavgası: 6 Yaralı, 11 Gözaltı

Birecik

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

Birecik'in Özveren Mahallesi'nde oturan Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında öğleden sonra arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alarak soruşturma başlatan jandarma ise olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

- Şanlıurfa Şanlıurfa,Birecik
22 Kasım 2018 Perşembe 17:11