29.06.2019 16:15
Haberler » Güncel » Haber

Birecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Birecik

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Birecik ilçesi Gürbaşak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönmek için yola çıkan Mehmet Kılıç yönetimindeki 27 N 2576 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , Mehmet Kılıç , Birecik , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:05 Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı
17:05 Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı
17:04 Genç Birlik Kayseri Şubesi Devir Teslim Töreni Yapıldı
17:04 Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
17:04 Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanıyor
17:03 Filistinli çiftin dördüz mutluluğu
17:03 Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor