Birecik'te gıda yardımı

Birecik
Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.
Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Salih Başkapan, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 aileye ramazan kolisi dağıttıklarını söyledi.
Yardım çalışmalarına destek sunan hayırseverlere teşekkür eden Başkapan, "Her sene geleneksel hale getirdiğimiz hayırsever kardeşlerimizden topladığımız yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı kendimize görev edindik. Bu vesileyle toplum içerisinde yardımlaşma adına da bir farkındalık oluşturma gayesi içerisindeyiz." dedi.
Başkapan, yardım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Birecik
, Güncel
Kaynak: AA