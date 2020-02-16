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Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

16.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:12Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi
ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında oyun salonları, kafe, kahvehane ve iş yerlerinin olduğu 70 adrese operasyon düzenlendi.
Trafikte seyreden araçların da durdurularak kontrol edildiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli, 7 asker kaçağı, 4 aranan şahıs ve kablo hırsızlığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Ticareti, Birecik, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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