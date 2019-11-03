Haberler » Güncel » BİREVİM'den Elazığ'a katkı

BİREVİM'den Elazığ'a katkı

BİREVİM firması Elazığ'da spor kulüplerine katkı sunuyor.

03.11.2019 18:18BİREVİM'den Elazığ'a katkı
BİREVİM firması Elazığ'da spor kulüplerine katkı sunuyor.
Kültür Park'da düzenlenen toplantıda konuşan BİREVİM Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay, tasarruf finans modelinin lider firmalarından olan BİREVİM'in, Elazığ'da önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
Alpay, Elazığ da farklı sosyal sorumluluk projelerine katkı sunduklarını, Elazığspor ile İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımına sponsor olduklarını belirtti.
Alpay, Elazığ'da ulusal bir satranç turnuvası için çalışmalarına başladıklarını aynı zamanda ilim adamları ve irfan sahibi gençlerin yetişmesi için Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği (MÜBİAD) ile bir protokol imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Yönetim kurulu başkanımız Murat Çiftçi'nin önderliğinde Türkiye genelinde iyi bir büyüme ivmesi yakaladık. Bu büyüme ile sektörde lider bir firma haline geldik. Bu gurur bizim olduğu kadar aslında Elazığ'ın. Çünkü aslında biz bir Elazığ firmasıyız. "

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:48 Moldova'da yerel seçimin ikinci turu
23:45 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
23:45 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:49:38