Birevim'den "Görüntülü İletişim Sistemi" ile gerçek güvenli erişim

Birevim, bünyesindeki mühendislerinin çalışmalarıyla, sektörünün ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemi'ni (GİS) hizmete sundu.

Birevim açıklamasına göre, şirket, tüm dünyayı zor durumda bırakan yeni tip koronavirüs salgını döneminde, bünyesindeki mühendislerin çalışmaları ile devreye aldığı, sektörde ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemi'ni hizmete sundu.

Birevim bu sayede çalışanlarına uzaktan sağlıklı ve kaliteli erişim imkanı sunarken, tasarruf sahiplerine de, evlerinin konforlu ve sağlıklı ortamında hizmet alma olanağı sunmaya başladı.

"Ekonomik canlanmaya katkı yapmaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, kuruldukları günden beri özellikle teknoloji konusuna önem verdiklerini belirterek, "Bir Birevim iştiraki olan teknoloji firmamız Teba Teknoloji bünyesindeki mühendislerimizin çalışmalarıyla, sektörümüzün ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemi (GİS) ile hem tasarruf sahiplerimize 'evde kal'arak erişim imkanı sunduk hem de yeni istihdam olanakları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu zorlu dönemi "yola devam ederek" atlatacağını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hangi sektörde olursa olsun tüm kurumlara, tam da bu dönemlerde teknoloji ve istihdam konusunda önemli görevler düşüyor. Böylesi dönemler, özellikle teknolojinin yeni istihdam olanakları sunduğu dönemlerdir ve ülke olarak bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. Biz de şirket olarak teknolojinin getirdiği bu fırsatları doğru şekilde değerlendirerek, hızımızı kesmeden çalışmaya devam ediyoruz.

Zorlu Mart ayı içinde 138 kişilik yeni istihdam ve tüm diğer şubelerinde de başlattığımız GİS uzaktan çalışma teknolojisiyle hizmete sunduğumuz 4 yeni şube ile ekonomik canlanmaya katkı yapmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler ile "#evdekal"arak ama çalışarak, ekonominin canlılığına katkıda bulunabildiğimiz ve toplumumuza fayda sunabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA