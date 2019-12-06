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Birevim'den isim ve forma sponsorluğu

Birevim, Türkiye Masa Tenisi Süper Lig temsilcilerinden Elazığ Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübüne isim ve forma sponsoru oldu.

06.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:24Birevim'den isim ve forma sponsorluğu
Birevim, Masa Tenisi Süper Lig temsilcilerinden Masa Tenisi İhtisas Kulübüne isim ve forma sponsoru oldu.

Elazığ Valiliğinde düzenlenen programla, isim ve forma sponsurluğu için Birevim ve kulüp arasında protokol imzalandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay, yaptığı açıklamada, Birevim'in kentte spora ve eğitim önemli katkılar verdiğini belirtti.

Bu tür desteklerin önemsediklerini ifade eden Kaldırım, "Birevim, TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi Elazığ İl Özel İdare'nin ardından Elazığ Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü'ne isim ve forma sponsoru oldu. Ben Birevim'in Elazığ sporuna sunduğu katkılardan dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'yi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. İmzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay da ilgilerinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Bölgenin çocukları ile süper ligde mücadele eden Birevim Elazığ Masa Tenisi İhtisas Kulübümüze verdiğimiz destekle inşallah daha fazla çocuğumuz ve gencimizi bu sporla buluşturacağız. Birevim ailesi olarak ülkemizin gençlerine destek olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Takımımıza başarılar diliyorum."

Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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