Birevim'e Müşteri Memnuniyeti Ödülü

Kaynak: AA

Tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyeti, teşekkür oranları ve firmaların sorun çözme yaklaşımını değerlendiren Şikayetvar.com, özgün finansal çözüm anlayışıyla sektöre yön veren Birevim'i ödüllendirdi.Birevim'den yapılan açıklamaya göre, ev alımı konusunda ön plana çıkarak hızla büyüyen faizsiz çözümler yurt dışı ve yurt içi platformlarda dikkatleri üzerine çekerek, ödül kazanmaya devam ediyor.Büyüyen faizsiz finans sektöründe kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir yapılandırmasıyla adından söz ettiren Birevim, başvuru yapılmadan verilen Şikayetvar.com ödülüne layık görülerek, başarısını ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha kanıtladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi , Birevim'in tüm firmalar arasında ve sadece 2018'in değil tüm zamanların en yüksek müşteri memnuniyeti ve teşekkür oranına sahip firması olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz bizim her zaman odak noktamızda yer alıyor. Onlar olmazsa bizler de olmayız. Müşterilerimizi her zaman el üstünde tutmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz. İnşallah bu özel ödülü her yıl almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.