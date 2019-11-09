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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66

SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican AlıcıGALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra...

09.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:41Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı

GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak

1'İNCİ PERİYOT: 11-23

DEVRE: 33-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-50

BEŞ FAUL: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray sahasında oynadığı maçta, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 4'üncü maçını kazanırken, konuk ekip ise ilk kez yenildi.


- İstanbul

Tekin Özübir, Sinem Ataş, Işıl Alben, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

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