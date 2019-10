Birevim Elazığ İl Özel İdare'de sponsorluk imza töreni

Birevim, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Birevim Elazığ İl Özel İdare'ye isim ve forma sponsoru oldu.Kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, spora verilen desteklerin her zaman yanında olduklarını belirtti.Desteklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Kaldırım, "Bu birliktelik hayırlı olsun. Elazığ her şeyin en iyisine layık. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız." dedi.Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak ise spora ve sporculara verilen her desteği önemsediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Birevim de tıpkı takımımız gibi bir başarı hikayesi. Şimdi güçlerimizi birleştirerek takımızı daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Birevim ailesi olarak bu güzel birlikteliğin Elazığ'a hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile hizmet etmeye devam edeceğiz."Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise kentteki spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini aktararak, "81 ilde sporu, eğitimi, kültürü ve sanatı destekleyerek gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.Takımı tebrik eden Alpay, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye verdikleri destekler için teşekkür tti.Alpay, "Sayın Valimiz ilimiz için büyük bir şans. Kendisi ile bu projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.