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Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen ay meydana gelen deprem nedeniyle kendi şehrinde maçlarını oynayamayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde kalan iç saha karşılaşmalarını Ankara'da yapacak.

10.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:10Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak
'ın ilçesinde geçen ay meydana gelen deprem nedeniyle kendi şehrinde maçlarını oynayamayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde kalan iç saha karşılaşmalarını 'da yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ ekibinin maçlarını Gençlik ve Bakanlığı ile federasyonun desteğiyle oynamaya devam edeceği belirtildi.
Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin, kalan iç saha maçlarında rakiplerini Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacağı kaydedildi.

Sivrice, Deprem, Ankara, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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