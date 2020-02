Birevim, Tasarruf Finansmanı kavramını yeniden tanımladı

Sürdürülebilir Tasarruf Finansmanı" modeli aracılığıyla sektörüne kazandırdığı dinamizm ile dikkati çeken Birevim 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.Birevim'den yapılan açıklamaya göre, yıl sonu itibarıyla Birevim'in ekonomiye ve tasarruf sahiplerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan "Birlikte Tasarruf Finansmanı" modeli ile ev ya da araba sahibi olan tasarruf sahiplerinin sayısı; bir önceki yıla kıyasla 7 kat artış göstererek 70 binlere ulaştı. Başka bir ifadeyle, 2019 yılında, sektörün toplam teslimatının üçte birini tek başına Birevim gerçekleştirdi. Sektöre girdiği 2016 tarihinden bu yana, şubelerinin bulunduğu il sayısını 50'ye, şube sayısını 85'e, çalışan sayısını 1500'lere, aylık ortalama teslimat adetlerini 2 binlere ulaştırdı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla her ay 100 binin üzerinde insanı tasarruf finansmanı ile tanıştırdıklarını ve özellikle 2019 yılının dördüncü çeyreğinde, ayda ortalama 2 bin kişinin ev ve araba sahibi olmasına vesile olduklarını vurgulayarak, "Henüz 3,5 yaşındayız ve sektörün kurumsallaşarak büyümesine ciddi katkılar sunuyoruz. Bu dinamik yapımıza rağmen her yıl daha iyisini başarmak adına kendimizi sorguluyor, "tasarruf finansmanını" ana meselemiz olarak görüyor, daha çok tasarruf sahibine erişmek, ekonomiye daha büyük katkılar sunmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz.Sektöre dahil olduğumuz tarihten itibaren sektörümüz için, 'BİREVİM öncesi ve sonrası' diye bir gerçek oluştu. Bu başarı, tasarruf finansmanı olgusunun, "birlikte" ve "sürdürülebilirlik" kavramlarıyla yeniden tanımlanmasının başarısıdır. Bir işletme için para kazanmak elbette önemlidir ancak bunu yaparken, kültüre, topluma, insanlara faydalar üreterek başarmanın peşinde olan bir kurumuz." dedi."Mevcut, süregelen varlıkların ve bu varlıklar üzerinden yapılan tasarrufların bir araya getirdikleri gücün, insan merkezli finans anlayışı ile hızlı ve kolay yatırımlara dönüşebildiğini gösteriyoruz." diyen Çiftçi şöyle devam etti:"2019 yıl sonunda 70 binleri aşan tasarruf sahibinin hayallerine vesile olarak bu başarıyı taçlandırdık. Başka bir ifadeyle, 2019 yılında, sektörün toplam teslimatının üçte birini tek başımıza biz gerçekleştirdik. Bunu, tasarruf sahiplerinin tüm fonlarını, yine tasarruf sahiplerinin teslimatlarında kullanarak gerçekleştirdik. Sektöre girdiğimiz 2016 tarihinden bu yana, şubemizin bulunduğu il sayısını 50'ye, şube sayımızı 85'e ve aylık ortalama teslimat adetlerimizi 2 binlere taşıdık. Uzun yıllardır faaliyette olan firmaların yaptığı teslimat adetlerine bu kadar kısa sürede ulaşmak bizim gibi genç ve dinamik bir firma için büyük bir başarıdır."2020-2023 arası dönemi, Tasarruf Finansmanı Seferberliği dönemi ilan ettiklerini belirten Çiftçi şunları kaydetti:"Tasarruf finansmanını, tüm Türkiye sathına yaymak üzere kendimize bir söz verdik. Her ay 100 bin aileyi tasarruf finansmanı ile buluşturmak, başka bir ifadeyle, önümüzdeki 5 yılda, 5 milyon ailenin ev ya da araba sahibi olmasına vesile olmak gibi güçlü bir hedefimiz var. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 24 milyona yakın hane bulunuyor ve bu hanelerin yüzde 44'ü kendi evinin sahibi değil. İnsanın temel ihtiyacı ve hakkı olan "barınma"nın, en az maliyet ve en uygun koşullar ile karşılamasına imkan sağlamak ve bu doğrultudaki hayallere vesile olmak için yola çıktık. Sektörümüzün ayrıcı özelliği tasarruf odaklı finans işi ile uğraşmasıdır.Ve şu anda neredeyse tüm sektör, Birevim'in geliştirmiş olduğu, fikri ve eser hakları tamamen firmamıza ait olan finans modelini kullanıyor. İhtiyaçlar ve beklentilerin hızla değiştiği dünyada, 90'lı yıllarda oluşturulan ve buralara kadar uzanan modelin aynı yöntem ve uygulamalarla sürdürülebilir olma şansı yoktur. Bizim sektöre giriş nedenimiz de budur. Düşük ve orta gelirli ailelerin konvansiyonel yöntemlerle ev sahibi olması imkansızlaşmış, tasarruf finansmanı yöntemiyle ev ya da araba sahibi olma koşulları ise her geçen gün farklılıklar göstermiştir. Bizim uyguladığımız modelin geçmişte kullanılan uygulamalarla hiçbir bağı yoktur."Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, müşteri bağlılık oranlarının yüzde 89 ve tavsiye eden müşteri oranının yüzde 90 çıktığını ifade eden Çiftçi, "Ayrıca Şikayetvar.Com'da ki memnuniyet oranımız yüzde 100'e ulaştı. 2018'de ve geçen sene, özellikle tüketici-müşteri memnuniyetine odaklanan ve 9 tanesi dünyanın en prestijli iş ödüllerinden olan Stevie Awards'tan alınan toplam 15 ödülümüz söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.Çiftçi, Birevim olarak kendilerini, tasarruf finansmanı sektörünün yeni jenerasyonu olarak gördüklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu sene de sektörümüze yön vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün etik kodlarını belirlemek üzere çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin ve hatta dünyanın ilk Sosyal Finans Zirvesi'ni 10 Mart 2020'de gerçekleştiriyoruz. Tasarruf Finansmanı alanında dünya çapında inisiyatif sahibi kanaat önderleri, 10 Mart'ta düzenleyeceğimiz zirvede olacaklar. Tasarruf finansmanı modeline artan ilgi, sektörümüzü de büyütüp, geliştiriyor elbette.Bu da, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını artırıyor. İşte bu sebeple, hem ihtiyaç konusunda hızlı bir farkındalık yaratmak hem de bu konuda ki mevcut soruna çözüm önermek amacıyla 1 Kasım 2018 tarihinde yetkin Tasarruf Akademi uzmanları yetiştirmek hedefi ile Tasarruf Akademiyi kurduk. Şu ana kadar sektörümüze 942 nitelikli insan gücü kazandırdık. Sektöre her ay ortalama 100 yeni tasarruf finansmanı uzmanı kazandırıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar, sektöre alanında uzman ve yetkin en az 2 bin mezun kazandırmayı hedefliyoruz."