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Bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor.
Anayasa Mahkemesinden yapılan duyuruda, bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.
Duyuruda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, Koronavirüs, Güncel
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