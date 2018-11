Bireysel Silahlanma Korkutuyor

16 Kasım 2018 Cuma 11:15



16 Kasım 2018 Cuma 11:15

TÜRKİYE'de her yıl onlarca insan bireysel silahlı olaylar sonucu hayatını kaybediyor. İnternet üzerinden kolaylıkla temin edilen silahlar, bir çok masum insanı hayattan koparıyor. Umut Vakfı'nın Silahlı Şiddet (Cinayet) Haritası verilerine göre, geçen yıl yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi, hayatını kaybetti. Bu olayların yüzde 80'inde ateşli silahlar, yüzde 40,7'sinde ise tüfek kullanıldı.Türkiye'de, her ay internetten sadece bir 'tık'la yasadışı silah temin edilebiliyor. Bireysel silahlanmalar sonucu, her yıl onlarca insan hayatını kaybediyor. Umut Vakfı'nın Silahlı Şiddet (Cinayet) Haritası verilerine göre, geçen yıl yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi hayatını kaybetti. Birçoğu ağır 3 bin 529 kişi ise yaralandı. Verilere göre yaşanan olayların yüzde 80'inde ateşli silahlar kullanıldı. Bu veriler içinde tüfek ile yaralama ve ölümlü olaylar ise yüzde 40,7. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, ruhsatsız av tüfeği alım satımıyla ilgili yalnızca para cezasının bulunduğunu hatırlatarak yaptırımların hapis cezası gibi seçeneklerle caydırıcı hale getirilmesi ve etkin mücadele durumunda bu suçlarda azalma olacağını söyledi. Timur Demirbaş, "Sokaklarda yaşanan çatışmalara, düğünlerde, asker uğurlamalarında rastgele ateşlenen ve çoğunluğu internetten bile basitçe satın alınabilen ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere tanık oluyoruz. Pek çok masum insan bu nedenle ne yazık ki yaşama veda ediyor" dedi.'PARA CEZASI CAYDIRICI OLMUYOR'Özellikle pompalı tüfeklerin, internetten, ikinci el eşya satışı yapılan sitelerden ve sosyal medyadan, yaş, sabıka gibi hiçbir sorgulama yapılmadan, rahatlıkla 300- 400 liradan başlayan fiyatlarla alınabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Timur Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ruhsatsız tabanca taşıyan kişi hakkında 6136 Sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor. Silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından otomatik tabanca gibi vahim olması halinde işlem yapılması durumunda ise bu ceza 8 yıla kadar çıkabiliyor. Bu gibi cezalar caydırıcı olurken ruhsatsız av tüfeği ya da pompalı tüfekle yakalanan kişilerin ve onlara bu silahları sorumsuzca hiçbir belge talep edilmeden satanların, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında, yalnızca idari para cezası alması, caydırıcı olmuyor. Birçok suçta bu gibi tüfeklerin kullanıldığı görülüyor, çünkü suçlular bu silahlara çok kolaylıkla ve ucuz bir şekilde ulaşabiliyor."Mevcut yaptırımların herhangi bir caydırıcılığı bulunmadığı için bu silahların kasten öldürmeden, yağmaya kadar birçok suçta rahatlıkla kullanılabildiğini söyleyen Demirbaş, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız pompalı ya da ruhsatsız av tüfeklerine hapis cezası verilmesinin, caydırıcılıkta etkili olacağını vurguladı.'ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK'Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, internetten herhangi bir denetim ya da izni olmamasına rağmen satış yapanların durumuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:"Kanuna aykırı olarak bu silahları satan veya bulunduranlar her bir silah için 500 TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Aslında bu tür satış yapılan yerlerin tespiti halinde, bu silahların müsaderesi dışında her bir silah için verilecek ceza miktarının 500 TL olması nedeniyle miktar oldukça yüksek rakamlara ulaşabilecektir. 6136 Sayılı Kanun'da, silahları yasa dışı olarak satanlar hakkında da çeşitli hapis cezaları öngörülüyor. İnsan öldürmede tabancadan daha etkili olan bu silahlara karşı mücadele için de 2521 Sayılı Kanun'da yapılacak düzenleme ile aynı cezaların, kanuna uygun satış yapmayanlar için de uygulanması, bu tip olayların önüne geçecektir. Nitekim 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinde 'Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler veya satanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır' denilmektedir. Görüldüğü gibi burada hapis cezası öngörülürken, 2521 Sayılı Kanunda sadece 500 TL idari para cezasına yer verilmesi önemli bir eksikliktir."MAGANDA KURŞUNU GENELGESİÖnemli olanın kanun yapmak değil, kanunları etkin şekilde uygulamak olduğunu söyleyen Timur Demirbaş, İçişleri Bakanlığı'nın internet üzerinden veya telefonla adrese teslim ödemeli silah satışlarını önlemesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valisine gönderilen genelge ile bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik hamlesinin olumlu olduğunu aktaran Demirbaş, "Genelgeye göre, valilikler, kutlama faaliyetleri öncesinde organizasyon sahiplerinden havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alacak. Muhtarlar, bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunacak, müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkında ise soruşturma açılacak.'İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ UMUT VERİCİ'İçişleri Bakanlığı'nın yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için yayınladığı genelge umut verici. Umut Vakfı olarak bu genelgeyi memnuniyetle karşıladık. Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, 25 yıldır bu konuda verdikleri mücadelenin bir nebze de olsa başarıya ulaştığını dile getirerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür mektubu gönderdi. Ayrıca, insanların yaşam hakkının korunmasının önemine işaret ederek bir tıkla internetten silah alımının da önlenmesini rica etti" dedi.- İzmir