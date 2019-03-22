Birgi'de Taş Plak Dinletisi

Ödemiş
'in tarihi ve turistik mahallesi Birgi
'de emekli Devlet Tiyatrosu
sanatçısı ve koleksiyoner Cemal Ünlü tarafından taş plak dinletisi düzenlendi.
Birgi Nar
Danesi tesislerindeki dinletide 1928 yapımı gramofondan Hafız Burhan
, MüzeyyenSenar, Safiye Ayla
gibi sanatçıların ender bulunan taş plakları çalındı. Cemal Ünlü
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bine yakın plağının bulunduğunu, bunu insanlarla paylaşmak adına dinletiler düzenlediğini, bugün 101'inci dinletiyi sunduğunu belirterek, "Bu tarihi mahallede bu kültüre uyan müzikleri dinletmek çok hoş. Dinletiye gösterilen ilgi memnuniyet verici" dedi.
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Kaynak: AA