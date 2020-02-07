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Birgül Ulusoy İncir Ağacı dizisinde

TRT 1'de yayınlanan günlük dizi İncir Ağacı'nın kadrosuna Birgül Ulusoy dahil oldu. Ulusoy dizide Ayfer karakterini canlandıracak.

07.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:25Birgül Ulusoy İncir Ağacı dizisinde

1970'li yıllarda yaşanan bir aile hikayesinin anlatıldığı İncir Ağacı dizisinin kadrosuna usta oyuncu Birgül Ulusoy dahil oldu. Dizide, Ayfer karakterini canlandıracak olan Ulusoy bir üvey anneye hayat verecek. Ayfer kendine hak gördüğü her şeye sahip olmak için yakıp yıkmaya hazır, kötülüğe meyilli bir karakter.

Ulusoy "Uzun zaman sonra sınıf atlama çabası içindeki Ayfer karakterine dönüşmek beni çok heyecanlandırdı.Umarım size de bu heyecanım geçer 6 ocak da görüşmek dileğiyle" dedi.

Birgül Ulusoy daha önceÇiçek Taksi, Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Ömre Bedel, Adını Feriha Koydum, Benim İçin Üzülme, Küçük Gelin, Veda, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi dizilerinde rol aldı.

Şuana kadar 25'e yakın film ve dizide rol alan, başarılı oyuncu son olarak, "Aşk ve Mavi" dizisinde konağın hizmetçilerinden "Birgül", "Kırgın Çiçekler" dizisinde ise "Emine" rollerini canlandırmıştı.


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Kaynak: Bültenler

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