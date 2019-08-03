Ünlü sinema eleştirmeni Cebenoyan trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü sinema eleştirmeni ve Birgün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşi Ayşegül Cebenoyan da yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Seydişehir Konya Karayolunun beşinci kilometresinde meydana geldi. Konya istikametine seyir halinde olan Cüneyt Cebenoyan idaresindeki 34 ZE 3553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan Osman B., idaresindeki BA 975 TJ plakalı yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ardından refüjde bulunan demir bariyerlere saplanan 59 yaşındaki Cebenoyan ve eşi, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Cüneyt Cebenoyan olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı eşi Ayşegül Cebenoyan ise Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cüneyt Cebenoyan, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından eşiyle olan bu fotoğrafını paylaşmıştı.

KARDEŞİNİ PKK SALDIRISINDA, OĞLUNU DEPREMDE KAYBETMİŞTİ

Cüneyt Cebenoyan'ın arkeolog ve rehber olan kardeşi Yasemin Cebenoyan, terör örgütü PKK'nın 30 Aralık 1994'te Taksim'deki bir pastaneye düzenlediği bombalı saldırıda şair ve yazar Onat Kutlar ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Cebenoyan'ın annesi, babası ve iki yaşındaki oğlu da 1999'daki Marmara depreminde hayatlarını kaybetmişlerdi.