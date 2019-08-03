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Birgün yazarı Cebenoyan kazada hayatını kaybetti, eşi yaralı (YENİDEN)

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

03.08.2019 15:03 Birgün yazarı Cebenoyan kazada hayatını kaybetti, eşi yaralı (YENİDEN)
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.
?Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Birgün Gazetesi Yazarı Cüneyit Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolü kaybolan otomobil, bariyere çarparak durdu. Kazada sürücü Cüneyit Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cüneyit Cebenoyan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kondu.



Cüneyt Cebenoyan, Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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