Biri Cezaevi Firarisi Maskeli ve Silahlı 2 Soyguncu Yakayı Ele Verdi

İstanbul
'un Bahçelievler
ilçesinde iki ayrı marketten silah zoru ile soygun gerçekleştiren zanlılar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. Soygunculardan M.Ş.D.'nin cezaevi firarisi olduğu iddia edilirken, hapishaneden kaçtığı gün gasp olayına karıştığı ileri sürüldü. Soyguncu yere düşürdüğü kağıt paraları toplayarak kaçarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, silahlı soygun olayı 27 ve 30 Kasım tarihlerinde Kocasinan
Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı ve maskeli iki kişi, ilçede bulunan 2 ayrı marketten 27 ve 30 Kasım tarihlerinde silah zoru ile soygun gerçekleştirdi. Silah doğrulttukları kasiyerlerden kasadaki nakit paraları zorla alan M.U.T. ve M.Ş.D. adlı 2 soyguncu, olayın ardında kayıplara karıştı. Polis
soyguncuları sıkı takibe aldı
Soygunun ardından işyerinin güvenlik kameralarını inceleyen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygunu gerçekleştiren M.U.T. ve M.Ş.D. olduğunu tespit etti.
Soyguncuların kimliklerini tespit ettikten sonra harekete geçen emniyet ekipleri, devriye görevi sırasında zanlıları 1 Aralık
'ta motosikletle kaçarken soygunda kullandıkları suç aleti silahla birlikte yakaladı.
Yakalanan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Soyguncular, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soyguncu yere döktüğü paraları toplayarak kaçtı
Öte yandan zanlılardan M.Ş.D.'nin cezaevi firarisi olduğu iddia edilirken, hapishaneden kaçtığı gün soygun olayına karıştığı iddia edildi.
Diğer yandan soyguncuların kasiyerlerden silah zoruyla gerçekleştirdikleri soygun anları marketlerin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, soygunculardan biri müşteri gibi aldığı ürünleri tezgaha koyarken, diğeri kasiyer kıza silah doğrultarak paraları poşete dolduruyor. Bir başka marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasklı soyguncu kapıyı tutarken, diğeri paraları alıp kaçarken kağıt paraları yere döküyor. Soyguncuların döktüğü paraları toplayarak birlikte kaçtıkları görüntüler yer alıyor. - İSTANBUL
İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:42