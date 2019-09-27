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Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti.

27.09.2019 15:50
Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D.ve Y.D.güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca Köyü'nde olduğunu tespit etti. O.D. ve Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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