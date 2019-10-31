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Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldı

Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldıADIYAMAN - Adıyaman'da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı.

31.10.2019 14:22
Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.
Olay, Karapınar Mahallesi 27107 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Bahçede bulunan motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise Fatih Doğan'a ait motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldığı görüldü.
Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi.
Biri gözcülük yaptı, diğeri böyle çaldı

Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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