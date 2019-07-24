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Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Van'da biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.

24.07.2019 15:26 Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Van'da biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Silopi, Şırnak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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