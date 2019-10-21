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Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de 2, Mardin'de 3, Bitlis'te 2 olmak üzere biri gri listede toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.10.2019 09:40Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de 2, Mardin'de 3, Bitlis'te 2 olmak üzere biri gri listede toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1'i gri listede olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir'in terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Ayrıca Mardin'in Derik ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında toplam 7 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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