Biri rehin alındığını, diğeri oğlunu istismar ettiğini iddia etti

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polise sığınan M.E. (16), İlhan A. (38) ve ortak tanıdıkları O.E.'nin (17), babasıyla aralarındaki borç alacak anlaşmazlığı nedeniyle kendisini 3 gün evde rehin alıp işkence yaptığını iddia etti. Polisin gözaltına alıp jandarmaya teslim ettiği İlhan A. ise M.E.'nin, 6 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İlhan A. ile daha önce motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıklarını itiraf eden M.E. ve O.E. tutuklandı.Manavgat'ta oturan M.E., 24 Mayıs Cuma günü Antalya 'da polise sığınarak, İlhan A. ile O.E.'nin kendisini 3 gün boyunca rehin aldığı ve işkence yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. M.E., 21 Mayıs Salı günü kendisini ilçedeki evine çağıran İlhan A.'nın, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu babası Mehmet E.'nin yerini öğrenebilmek için ortak arkadaşları O.E. ile birlikte fiziksel ve psikolojik işkence uyguladığını öne sürdü. M.E.'nin ifadesi doğrultusunda İlhan A. ve O.E., gözaltına alındı. M.E., İlhan A. ve O.E., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.'BABANIN YERİNİ BANA SÖYLEYECEKSİN'Jandarmada ifade veren M.E., babasıyla İlhan A.'nın arazi alım satımından dolayı aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendilerini sürekli tehdit ettiğini belirtti. İlhan A.'nın geçen pazar gününden itibaren kendisini sürekli arayarak evine çağırdığını, salı günü de ortak tanıdıkları O.E. birlikte gittiklerini söyledi. İlhan A.'nın kendisine sürekli babasının nerede olduğunu sorduğunu ve cep telefonundan numarasını tespit etmeye çalıştığını anlatan M.E., "Beni arka odaya götüren İlhan A., ellerimi, ayaklarımı bağladı, bana yumrukla, av tüfeğiyle vurmaya başladı. Elindeki bıçağı ise canımı acıtacak şekilde vücudumun değişik yerlerine batırıyordu. Bana işkence ederken, 'Babanın yerini bana söyleyeceksin. Seni burada öldürürüm' gibi sözler söylüyordu. İlhan A.'nın evine birlikte geldiğim arkadaşım O.E., ellerim ayaklarım bağlanıncaya kadar benim yanımda gözüküyordu. Daha sonra İlhan A.'nın tarafına geçerek bana vurmaya başladı" dedi.'KOLLARI YORULDUĞUNDA TEKMELİYORDU'Kendisini 3 gün boyunca odada, elleri ve ayakları bağlı vaziyette aç ve susuz bıraktıklarını anlatan M.E., "3 gün bana işkence ettiler. İlhan A. işkence etmekten yorulduğunda O.E. işkenceye başlıyordu. O.E.'nin elinde muşta vardı, muştayla sürekli vuruyordu, kolları yorulduğunda tekmeliyordu. 3 gün boyunca beni hiç çözmediler, sadece günde 1 defa tuvalete götürdüler. Ekmek ve su vermediler. Açlığa ve susuzluğa dayanamadığım için, 'Babam Antalya'da sizi yanına götüreyim' dedim. Cuma sabahı Antalya'ya gelince de gördüğüm ilk polis noktasına sığındım. İlhan A. arkamdan gelince polis önce onu, ardından O.E.'yi yakaladı. İlhan A. polislerin yanında kendisini haklı göstermek için 'Bu çocuk benim 6 yaşındaki oğluma cinsel istismarda bulundu' dedi. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım" diye konuştu.İlhan A.'nın kendisini bağladığı gün cep telefonunu ve cüzdanını içindeki paralarla birlikte aldığını anlatan M.E., "Ben İlhan A.'nın evine vardığımda, eşi K.A. da evdeydi. Daha sonra bağlandığım odaya girdi, bazı eşyaları aldı ve gitti. Bir daha hiç görmedim" diye konuştu.'OĞLUMA İSTİSMARDA BULUNDU'İlhan A. ise ifadesinde, M.E.'yi babasından dolayı tanıdığını belirterek, "Serik'te O.E.'yle birlikte boya yaparken eşim K.E. aradı ve hemen eve gelmemi söyledi. Eve gittiğimde eşim temizlik yaparken, M.E.'nin geldiğini, biraz zaman geçirdikten sonra oğlum M.N.A. ile bahçeye indiğini, bahçeden sesler geldiğini, eşim, M.E.'nin oğluma hitaben 'Kimseye söyleme, babana ve annene söyleme, yoksa seni öldürürüm' dediğini duyduğunu ve yanlarına gidince oğlumun yarı dizine kadar inik şortunu çekmeye çalıştığını, bu sırada M.E.'nin kaçarak evden uzaklaştığını, oğluma ne olduğunu sorduğumda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediğini aktardı. Oğlum bana da benzer şeyler söyledi, konuşmalara O.E. de şahittir" dedi.'NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİĞİMDEN YANIMDAN AYIRMADIM'Olanları duyunca şok geçirdiğini ve birkaç saat kendine gelemediğini, bu sırada M.E.'nin bir motosikletle eve geldiğini anlatan İlhan A., "Ben M.E.'ye 'Ne yaptın sen?' deyince, 'Abi ne yapmışım ki' diye hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi cevap verdi. Bunun üzerine ben de kendisine bir tokat vurunca, yara olan burnu kanadı ve bana 'Abi, vurma her şeyi anlatacağım' dedi. Olayı oğlumun anlattığı şekilde anlattı ve pişman olduğunu söyledi. Ne yapacağımı bilemediğimden M.E.'yi yanımdan ayırmadım. O gün ineklerimi sattım, ailemin bu olaydan daha fazla etkilenmemesi için, eşyalarımı bir kamyonete yükleyerek eşim ve oğlumla birlikte Alanya 'da telefonla bulduğum bir eve gönderdim" dedi. İlhan A. daha sonra M.E.'yi babasına teslim etmek üzere Antalya'ya gittiklerini, bu sırada kaçıp, polise sığındığını ve kendisine iftira attığını söyledi.MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTIİlhan A. ifadesinde ayrıca, M.E. ve O.E.'nin kendisinin evine hep farklı motosikletlerle geldiklerini spiral taşlama makinesi istediklerini söyledi. İlhan A., M.E.'nin ve O.E.'nin motosiklet hırsızlığı yapmış olabileceklerini iddia etti. Bunun üzerine M.E. ve O.E., hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde, çalındığı iddiasıyla sahiplerinin başvuru yaptığı iki motosiklet ele geçirildi. Ayrıca gösterilen yerde yapılan aramada 2 plakasız, motor ve şase numaraları kazınmış motosiklet de jandarma tarafından bulundu.'EVİMİZİN BAHÇESİNDE OĞLUMLA OYNUYORDU'Diğer yandan şüphelilerin gözaltına alındığı gün saat 19.00 sıralarında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne başvuran K.A., M.E.'nin 6 yaşındaki oğlu M.N.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. K.A. ifadesinde, "Geçen çarşamba günü saat 12.00-13.00 sıralarında evimizin bahçesinde M.E. ve oğlum M.N.A. bulunuyordu. Ben ev işleriyle uğraşırken, bir süre sonra yanıma gelen oğlum ağlayarak, "M. abi, benim külotumu indirdi, pipisiyle popoma dokundu' dedi. Ben de durumu eşime bildirdim. Eşim bana oğlumun psikolojisi bozuk olduğu için Alanya'daki akrabama gitmemi söyledi" dedi. K.E., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinin Manavgat olması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönlendirildi.3'Ü DE TUTUKLANDIJandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden İlhan A. 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', O.E. 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hırsızlık', M.E. ise 'hırsızlık' suçlarından tutuklandı. M.E. hakkında, M.N.A.'ya yönelik 'cinsel istismar' suçlamasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği, çocuğun Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesinin alınacağı belirtildi.- Antalya Jandarma