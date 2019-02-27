27 Şubat 2019, 12:08
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Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Bursa'da sokağa taşan alacak kavgasında Oğuz Yenen, 2 bacağından birer kurşunla vuruldu. Yaralı halde yerde yatan Yenen'in kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmesi dikkat çekti.

Bursa'da tapu dairesinde başlayan alacak kavgası sokağa taştı. Kavgada Tevfik K., Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurarak, yaraladı. Saldırının ardından Tevfik K. teslim olurken, ikilinin beraberinde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yerde yatan yaralıyı tekmeleyip, kaçtı.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Olay, Namık Çelebi Mahallesi Salim Demircan Sokak'taki İznik Tapu Dairesi önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tapu dairesinde Oğuz Yenen (47), Tevfik K. (44) ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, alacak tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek, sokağa taştı.

BİRİ BACAKLARINDAN VURDU, DİĞERİ TEKMELEDİ

Bir süre sokak ortasında devam eden kavga sırasında Tevfik K., üzerinde taşıdığı tabancasını çekip, Oğuz Yenen'i 2 bacağından birer kurşunla vurdu. Tevfik K.'nin beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi de yaralı halde yere düşen Yenen'i tekmeledi. Kimliği belirsiz kişi kaçarken, Tevfik K. polisi arayıp, silahıyla birlikte teslim oldu.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Oğuz Yenen ise ilk olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (18)
KAPTAN: BORÇ VERMEYİ SEVMEM VERDİMMİDE GERİ ÖDEMESİNİ BEKLEMEM.
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VATANTAŞ: hakettimi bilinmez ama o silah tutunca kabadayı kesilen dallamayı hapiste kadın etmeleri lazım. . .
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TUNÇ06: PARAYI ALIP VERMEMİSSE HAK ETMŞ DİYECEM YOK BAŞKA BİR DENSE DEĞMEZ ..TV DİZİLERİ SUÇLU HER KANALDA ÖLDÜRME VAR KAVGA VAR AMA NEDESE SONUÇTA YARGILAMA YOK ...BELİNDE SİLAH OLAN ADAM OLDUM SANIYOR ASLIN DA KORKAKLAR SİLAH TAŞIR ADAM VURUR..
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GENCLERBİRLİĞ: adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz çok normal bu durum çünkü ceazalar çaydırıcı değil
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