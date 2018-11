Biri ustayı oyalarken diğeri kasadaki paraları böyle çaldı

25 Kasım 2018 Pazar 17:57



Biri ustayı oyalarken diğeri kasadaki paraları böyle çaldıİZMİR - İzmir 'de iki şahıs Konak 'ta bulunan bir büfenin kasasındaki parayı çaldı. Şahıslardan biri döner ustasını oyalarken diğeri içeriye girip kasada bulunan parayı aldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan Anafartalar Caddesinde meydana geldi. Akşam saati olmasından dolayı döner ustasının kapının önünde oturduğunu gören iki şahıstan biri, ustayla konuşmaya başladı. Şahıs soru sorma bahanesiyle döner ustasını oyalarken, suç ortağı dükkanın içine girerek kasaya yöneldi. Büyük bir soğukkanlılıkla kasadaki parayı alan şahıs yeniden dükkanın önüne çıktı. İki şahıs dükkanın önünde kısa bir süre konuştuktan sonra olay yerinden ayrı ayrı uzaklaştı.Kameralar kayıttaydıYaşanan hırsızlık olayı büfenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. İki şahıs da kameralarda net bir şekilde görülürken, şahıslarda biri döner ustasını oyalarken diğeri kasayı açıp parayı alıyor. İşletmenin zararının yaklaşık 150 TL olduğu öğrenildi. Büfe sahibi Fevzi Acar , olayın vardiya değişim saatinden sonra olmasından dolayı zararlarının az olduğunu söyledi. Bölgede bu tarz olayların çok sık yaşandığına vurgu yapan Acar, "Döner ustası dışarıda otururken yanına biri geliyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Ustada orada konuşurken diğeri içeri giriyor ve kasanın olduğu yere gidiyor. Sonrasında kasayı açıp paraları gidiyor. Büfe tarafında ikisi yeniden buluşuyorlar ve sonrasında ayrılıyorlar. Basmane'de devamlı bu tarz olaylar yaşıyoruz. Polis ekipleri sürekli kontrol ediyorlar buraları ama ne yazık ki önüne geçilemiyor. Akşam vardiyalar değiştiği için gündüz kasasını kapatmıştık. Eğer o kasayı kapatmamış olsaydık zararımız çok fazla olurdu" ifadelerini kullandı.