09 Aralık 2018, 09:18
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Biri Var'la, Diğeri Var'sız

Biri Var

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Palabıyık, Cim-Bom’un ilk golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.



Galatasaray- Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Palabıyık, Cim-Bom'un ilk golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

Palabıyık, Rodrigues'in golü sonrası VAR odası ile yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu inceledi. Maçtaki birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz ile pozisyonu ekrandan izleyen Ali Palabıyık, golün nizami olduğuna karar verdi.

Palabıyık, 72. dakikada bir kez daha ekranın başına geçti. Palabıyık bu dakikada, Çaykur Rizespor'un attığı golü faul nedeniyle geçersiz saydı.

Karadeniz ekibi bu karara itiraz ederken, hakemin henüz top kaleye girmeden önce düdüğünü çaldığı, bu nedenle de VAR'a gitmediği ifade edildi.

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Galatasaray,Ali Palabıyık,Çaykur Rizespor

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