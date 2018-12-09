Biri Var'la, Diğeri Var'sız

Galatasaray- Çaykur Rizespor
maçının hakemi Ali Palabıyık
, Cim-Bom'un ilk golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.
Palabıyık, Rodrigues'in golü sonrası VAR odası ile yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu inceledi. Maçtaki birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz
ile pozisyonu ekrandan izleyen Ali Palabıyık, golün nizami olduğuna karar verdi.
Palabıyık, 72. dakikada bir kez daha ekranın başına geçti. Palabıyık bu dakikada, Çaykur Rizespor'un attığı golü faul nedeniyle geçersiz saydı. Karadeniz
ekibi bu karara itiraz ederken, hakemin henüz top kaleye girmeden önce düdüğünü çaldığı, bu nedenle de VAR'a gitmediği ifade edildi.
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Galatasaray,Ali Palabıyık,Çaykur Rizespor
09 Aralık 2018 Pazar 09:18