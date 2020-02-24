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Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yüzünün görünmediği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Avcı'nın Biricik Suden'in eski bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

24.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:08

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Harika Avcı, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Harika Avcı başkasına ait olan fotoğrafı kendisine aitmiş gibi paylaştı.

MAZHAR ALANSON'UN EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Avcı, sosyal medya hesabında yüzünün görünmediği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in 2019 yılında paylaştığı pozu kendisiymiş gibi yayınladı. Ancak dikkatli kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Harika Avcı olmadığının farkına vardı.

Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü

Mazhar Alanson, Biricik Suden, Harika Avcı, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
KUZEYİN UŞAĞI:selamün aleyküm. . . yuüce Allah insanı özene bezene yaratmıştır. bize bahşedilen bu güzel değerleri bozarsak, sonuçları böyle olur. . yarin gireceğimiz mübarek üç aylar ülkemize milletimize devletimize huzur sağlık bereket getirsin inşallah, hayırlı akşamlar. kalın sağlıcakla. . . .
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MUHTAR:İşler kötü galiba. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantıksızlığıyla gündem olmaya çalışıyor.
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VATANDAS:Bir zamanlar cok guzeldi ama su botox mevzusu fena sisiriyor suratlari.
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X:esteteik yaptırmaktan et mi kaldı ki)))
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HÜSEYİN:Botoksun ilerleyen yaşlarda insana ne yaptığını öğrettiğin için teşekkürler Harika nine. . . .
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MEMLEKETİM:Midemi bulandirdi.
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