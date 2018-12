Biriktirdikleri Harçlıklarla "Kimsesizlerin Kimsesi" Oluyorlar

14 Aralık 2018 Cuma 11:03



14 Aralık 2018 Cuma 11:03

MENDERES ÖZAT - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlerin evlerini boyuyor, kapı ve pencerelerini tamir ediyor, sobalarını kurup evlerinin de temizliğini yapıyor.Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören 12 öğrenci, hazırladıkları "Kimsesizlerin kimsesi oluyoruz" projesi kapsamında, daha önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlere derman oluyorlar.Yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine giden öğrenciler, öncelikle eksikleri belirleyip neler yapabileceklerine yönelik planlamaları doğrultusunda biriktirdikleri harçlıklarla malzeme satın alıyorlar.Evlerin boyadan mobilya tamiratına kadar her türlü eksiğini büyük özenle yapan öğrenciler, yaşlıları zaman zaman ziyaret ederek de yalnızlıklarını paylaşıyorlar."Hayriye teyzenin" yüzü güldüGeçen yıl başlattıkları proje kapsamında 10 evde tadilat ve temizlik yapan öğrenciler, Kurtuluş Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hayriye Koşar'ın da yardımına koştu.Durumundan haberdar oldukları Koşar'ın evine giden öğrenciler, boya yaptı, bozuk olan su ve elektrik tesisatını tamir etti, aynı zamanda yaşlı kadının sobasını kurdu.Kırılmış olan pencere ve kapı kollarını da yenileyen öğrenciler, eskiyen mobilya ve eşyaları da onararak, kullanılabilir hale getirdi.Hayriye Koşar, AA muhabirine, öğrencilerin kendisine uzattığı yardım elinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.Eşinin vefat ettiğini, oğlunun da köyde yaşadığını anlatan Koşar, "Oğlum kendisine zor bakıyor. Öğrenciler ve öğretmenleri evime geldi. Öğrenciler, evde ne var ne yok incelediler. Baktılar, bilgi aldılar. Sonra evimi boyadılar, temizlik yaptılar. Kapı ve pencerenin eskiyen kollarının yerine yenisini taktılar, tamirat yaptılar. Allah razı olsun." diye konuştu."Yaşlılar kimsesiz değil"Öğrencilerden Semih Dal da gençler olarak yaşlılara her zaman saygı duymak ve sahip çıkmak zorunda olduklarını söyledi.Yaşlı ve kimsesizleri yalnız bırakmadıklarını belirten Dal, "Yaşlılar kimsesiz değil. Onlar da bizim annemiz ve babamız sayılır. Kendi aramızda topladığımız harçlıklarımızla onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.Öğrencilerden Mustafa Kemal Tarımcı, meslek lisesi öğrencileri olarak yaşlıları yalnız bırakmadıklarını, hazırladıkları projeyle birilerine yardım etmenin keyfini yaşadıklarını aktardı.Okul müdürü Remzi Beyoğlu ise meslek lisesi öğrencilerinin mahallede ve çevrelerindeki yaşlılara her zaman sahip çıktığını vurgulayarak, öğrencilerini tebrik etti.