Haberler » 3. Sayfa » Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler

Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı

Mardin'de birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden perşembe günüden beri haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, kayıp çifti arama çalışması başlattı.

21.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:05 Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı

'in ilçesinde, Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden perşembe günüden beri alınamıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonu operatörleri aracılığıyla kayıp çift için kayıp mesajı gönderirken Kızıltepe polisi ilçe genelinde Akbulut çiftini arıyor.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI

Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatma Akbulut çifti 2 çocuğuyla birlikte Mersin'den Kızıltepe ilçesine geldi. Akbulut çifti, perşembe günü alışveriş için çarşıya çıktı. İddiaya göre, Veysi Bulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledi ve telefonu kapattı. Yakınları Akbulut çiftinden haber alamadıktan sonra durum polis ekiplerine bildirildi.

KAYIP İLAN MESAJI GÖNDERİLDİ

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de cep telefonu operatörleri üzerinden kayıp ilan mesajı gönderdi. Mesajda, "Kayıp Fatıma Akbulut yaş 27, 1.75 boy, 55 kilogram, beyaz ten, kumral saç, yeşil göz. Veysi Akbulut yaş 31, 1.75 boy, siyah saç, esmer ten, kahve göz. 19 Aralık 2019 tarihinde Mardin ilimiz Kızıltepe ilçemizden kayıptırlar. Görenlerin 155 polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:28   Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü - Haberler
11:24   Diyabet hastalarına "yanınızda ayna taşıyın" önerisi - Haberler
11:24   Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Haberler
11:23   Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler
11:18   Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:34:11