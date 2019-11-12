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Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu

Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü 8-5 mağlup etmeyi başaran İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı oldu.

12.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:00Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu
Belediyesi Birimler Arası Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü 8-5 mağlup etmeyi başaran Müdürlüğü futbol takımı oldu.

Nevşehir Belediyesi'ndeki çeşitli birimlerde çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek ayrıca çalışanlara yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen birimler arası futbol turnuvası sona erdi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde İtfaiye Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-5 kazanan İtfaiye Müdürlüğü takımı 1. olurken İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2. ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3. oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli tarafından verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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