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Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.hafta geride kaldı.

17.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:43Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.

İşte haftanın sonuçları şu şekilde;

Sanayi Esnafspor 2-2 Kafkasspor

Yeşilhisar Belediyespor 0-7 Kayserigücü FK

Argıncıkspor 3-3 Kayseri Yavuzspor

Güneşspor 1-4 Başakpınar Belediyespor

Argıncık Esnafspor 1-1 Akkışla Gençlikspor

Yerköyspor 1-4 Amarat Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 0-1 Gültepespor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 Yeni Esenspor

Palasspor 2-1 Makfitspor

Büyüleyenspor 2-5 Esentepespor - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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