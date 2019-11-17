Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.



İşte haftanın sonuçları şu şekilde;



Sanayi Esnafspor 2-2 Kafkasspor



Yeşilhisar Belediyespor 0-7 Kayserigücü FK



Argıncıkspor 3-3 Kayseri Yavuzspor



Güneşspor 1-4 Başakpınar Belediyespor



Argıncık Esnafspor 1-1 Akkışla Gençlikspor



Yerköyspor 1-4 Amarat Gençlikspor



Tomarza Belediyespor 0-1 Gültepespor



Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 Yeni Esenspor



Palasspor 2-1 Makfitspor



Büyüleyenspor 2-5 Esentepespor - KAYSERİ

Kaynak: İHA